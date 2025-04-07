Українські воїни в березні знищили дронами понад 77 тисяч цілей (відео)
Українські військові в березні знищили понад 77 тисяч ворожих цілей за допомогою дронів. Це на 10% більше, ніж у лютому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.
Генерал зазначив, що одним із ключових пріоритетів України залишається нарощування бойових можливостей безпілотних систем на полі бою. Оскільки збільшення ролі дронів дає змогу зберегти життя українських воїнів.
"Лише за березень, за допомогою безпілотників різних типів, було уражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей - це на 10% більше, ніж у лютому", - додав Сирський.
Він подякував воїнам за професійне та результативне виконання бойових завдань.
Використання дронів
Нагадаємо, українські воїни практично щодня публікують відео знищення ворожої техніки за допомогою дронів. ЗСУ використовують як дрони-камікадзе, так і скидають снаряди зі звичайних безпілотників.
Зокрема, вчора, 6 квітня, оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" показало відео знищення російського танка за допомогою дрона.
Також нещодавно українські воїни безпілотниками знищили самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С", бойову броньовану машину "Тигр" і не тільки.
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