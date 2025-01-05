Сирський доручив посилити 155 бригаду

Дрони для українських військ

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у грудні минулого року українські військові уразили понад 54 тисячі цілей противника завдяки дронам. Він також наголосив, що спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою.

Президент Володимир Зеленський доручив за рік виробити 30 тисяч дронів з великим радіусом дії.

Додамо, що українські розробники під час повномасштабної війни значно наростили виробництво дронів. Йдеться не лише про безпілотники , які вражають цілі з повітря, але й про морські дрони.

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