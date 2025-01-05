Українські воїни атакували дронами понад 54 тисячі цілей у грудні, - Сирський
Сили оборони України у грудні уразили дронами понад 54 тисячі цілей противника. Майже половину результату забезпечили дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Facebook.
Головком провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби за підсумками роботи за грудень.
За його словами, спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою. Росіяни збільшили частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення. Проте, як зазначив Сирський, ЗСУ також почали використовувати FPV-дрони на оптоволокні.
Також головком ЗСУ відзначив динаміку збільшення результативності та показників живучості безпілотників. Лідером в цьому є полк БпС майора Роберта Бровді.
"Загалом, у грудні операторами БпС Сил оборони України було уражено понад 54 тисячі цілей противника. Майже половину цього результату - 49% - забезпечили дрони-камікадзе", - зазначив він.
Найвищі показники продемонстрували підрозділи безпілотних систем 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.
Сирський також заслухав доповіді командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського та представників інших військ. Йшлося про високотехнологічні розробки в галузі безпілотних систем та РЕБ і застосування їх на полі бою, а також протидію новітнім зразкам техніки противника.
"Окрему увагу приділив нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї механізованої бригади, а також проблемним питанням, які необхідно вирішити. Віддав всі необхідні розпорядження", - додав головком.
Також у ЗСУ завершують роботу над концепцією застосування окремої бригади безпілотних систем.
Дрони для ЗСУ
Україна за час повномасштабної війни наростила виробництво вітчизняних дронів. Йдеться не лише про коптери, але й про дрони-камікадзе, розвідники, морські дрони та далекобійні безпілотники.
Міноборони також залучає іноземні інвестиції для виробництва дроні в Україні, зокрема у рамках "данської ініціативи".
Як зазначали в уряді, президент України Володимир Зеленський доручив виробити 30 тисяч далекобійних дронів цього року. Також українські підприємства планують виготовити близько 3 тисячі ракет.
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