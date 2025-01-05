Сырский поручил усилить 155 бригаду

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить 155 отдельную механизированную бригаду имени Анны Киевской. Правоохранители расследуют случаи дезертирства и СЗЧ в бригаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главкома в Facebook.
Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы по использованию дронов на фронте. Он отметил, что особое внимание уделили наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады.
Главком также обсудил с командирами "проблемные вопросы", которые необходимо решить, и отметил, отдал все необходимые распоряжения.
На днях в сети заявили о ненадлежащем формировании и обеспечении новосозданной 155 механизированной бригады.
Отмечалось, что якобы 1700 военнослужащих 155 отдельной механизированной бригады оставили службу. В частности, якобы были факты побега бойцов с обучения во Франции.
В ГБР заявили, что следствие "изучает факты, изложенные в СМИ", открыв уголовные дела по статьям о дезертирстве и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в декабре прошлого года украинские военные поразили более 54 тысяч целей противника благодаря дронам. Он также отметил, что наблюдается дальнейший рост количества применения беспилотных систем на поле боя.
Президент Владимир Зеленский поручил за год произвести 30 тысяч дронов с большим радиусом действия.
Добавим, что украинские разработчики во время полномасштабной войны значительно нарастили производство дронов. Речь идет не только о беспилотниках, которые поражают цели с воздуха, но и о морских дронах.
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