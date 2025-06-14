Сирський доручив покращити ППО: дронів-перехоплювачів буде більше

"Завдання номер один - нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз", - зазначив головком за результатами наради.

Насамперед в Україні збільшать кількість дронів-перехоплювачів.

Як додав Сирський, ворог постійно змінює характеристики своїх "Шахедів" та тактику їх застосування. Військові обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного їх знищення.

"Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки. Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому", - заявив Сирський.