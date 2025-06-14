Сирський доручив покращити ППО: дронів-перехоплювачів буде більше

Головком ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо протидії ворожим дронам, які щоночі атакують Україну. Одне з завдань для покращення ППО - збільшення кількості дронів-перехоплювачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського в Telegram.
"Завдання номер один - нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз", - зазначив головком за результатами наради.
Насамперед в Україні збільшать кількість дронів-перехоплювачів.
Як додав Сирський, ворог постійно змінює характеристики своїх "Шахедів" та тактику їх застосування. Військові обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного їх знищення.
"Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки. Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому", - заявив Сирський.
З початку літа російські загарбники посилили обстріли України. Окупанти щоночі масовано атакують Україну дронами, іноді також застосовують ракети.
Так, 10 червня росіяни масовано вдарили по Києву, що призвело до серйозних пошкоджень та постраждалих. Більше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
Також росіяни активізували удари по Харкову. Минулої ночі у місті було зафіксовано 11 влучань, ще один "Шахед" - не вибухнув. Кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Серед поранених є діти.
Як пише Defense Express, днями росіяни намагалися атакувати Київ новим реактивним дроном "Герань-3", його збила ППО.
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