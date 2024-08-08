ua en ru
Чт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський за добу тричі доповідав Зеленському про ситуацію на фронті

Четвер 08 серпня 2024 19:19
UA EN RU
Сирський за добу тричі доповідав Зеленському про ситуацію на фронті Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже тричі доповідав про ситуацію на фронті протягом сьогоднішнього дня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

За словами Зеленського, всі доповіді Сирського є результативними і саме такими, які потрібні нашій державі зараз.

"​Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що українці вміють досягати своїх цілей, особливо що стосується війни.

"Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде", - підкреслив президент.

Окрім Сирського сьогодні Зеленському доповідали міністр оборони Рустем Умєров та голова СБУ Василь Малюк.

Ситуація на фронті

На початку серпня головком Сирський заявляв, що окупанти ціною великих втрат, мають незначний успіх на окремих напрямках східного фронту. Зокрема, за даними ISW, росіяни просунулися на Торецькому напрямку й тиснуть ЗСУ біля Покровська.

Станом на ранок 8 серпня за останню добу втрати ворога склали 1140 одиниць у живій силі. Від початку повномасштабної війни Росія загалом втратила більше 587 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
NEWS
Обирають зближення з РФ. МЗС відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин з Україною
Обирають зближення з РФ. МЗС відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин з Україною
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців