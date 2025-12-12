Сирський у День Сухопутних військ зробив заяву про армію нової якості

Сирський підкреслив, що "Сухопутні війська - це сила, що поєднує механізовані й танкові підрозділи, артилерію й ракети, армійську авіацію та протиповітряну оборону, безпілотні й роботизовані системи, спеціальні війська й підрозділи забезпечення.

"Сьогодні це армія нової якості, завдяки якій вистояла і бореться Україна", - заявив генерал.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни "саме сухопутні підрозділи стали першим щитом, об який зламала зуби армія агресора".

За його словами, українська піхота відстояла столицю, здійснила контрнаступ на Слобожанщині, звільнила правобережжя Херсонщини, "нищила 'Вагнера' в Бахмуті, била ворога на Курщині".

У своїй заяві головнокомандувач також зазначив, що Сухопутні війська продовжують утримувати передній край оборони України: "Фортифікації- важливі, але вони - ніщо, якщо в цих укріпленнях немає української піхоти".

Сирський наголосив, що сьогодні війська проходять масштабні зміни безпосередньо під час бойових дій.

"Безпілотні авіаційні комплекси, наземні дрони, бойові модулі, сучасні засоби радіоелектронної боротьби, мобільні штурмові групи - це нова щоденна реальність Сухопутних військ Збройних Сил України".

Він також підкреслив особисту честь служити поруч із сухопутними військовими.

"Пишаюся тим, що мав честь бути командувачем Сухопутних військ. Маю честь і сьогодні – очолювати найсильнішу сухопутну армію Європи", - заявив головком.

У своєму зверненні головнокомандувач вшанував пам'ять загиблих.

"У цей день вшановуємо кожного нашого побратима і кожну посестру - воїнів Сухопутних військ ЗС України, які поклали свої життя за свободу й незалежність України... Вічна памʼять і вічна слава Героям", - йдеться у повідомленні.

Генерал завершив звернення подякою живим захисникам: "Дякую кожному воїну Сухопутних військ за служіння Українському народові, стійкість і віру в нашу Перемогу. За те, що тримаєте нашу землю".