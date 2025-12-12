Сырский в День Сухопутных войск сделал заявление об армии нового качества

Сырский подчеркнул, что "Сухопутные войска - это сила, объединяющая механизированные и танковые подразделения, артиллерию и ракеты, армейскую авиацию и противовоздушную оборону, беспилотные и роботизированные системы, специальные войска и подразделения обеспечения.

"Сегодня это армия нового качества, благодаря которой выстояла и борется Украина", - заявил генерал.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны "именно сухопутные подразделения стали первым щитом, о который сломала зубы армия агрессора".

По его словам, украинская пехота отстояла столицу, осуществила контрнаступление на Слобожанщине, освободила правобережье Херсонщины, "уничтожала 'Вагнера' в Бахмуте, била врага на Курщине".

В своем заявлении главнокомандующий также отметил, что Сухопутные войска продолжают удерживать передний край обороны Украины: "Фортификации - важны, но они - ничто, если в этих укреплениях нет украинской пехоты".

Сырский отметил, что сегодня войска проходят масштабные изменения непосредственно во время боевых действий.

"Беспилотные авиационные комплексы, наземные дроны, боевые модули, современные средства радиоэлектронной борьбы, мобильные штурмовые группы - это новая ежедневная реальность Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины".

Он также подчеркнул личную честь служить рядом с сухопутными военными.

"Горжусь тем, что имел честь быть командующим Сухопутными войсками. Имею честь и сегодня - возглавлять сильнейшую сухопутную армию Европы", - заявил главком.

В своем обращении главнокомандующий почтил память погибших.

"В этот день чтим каждого нашего собрата и каждую сестру - воинов Сухопутных войск ВС Украины, которые положили свои жизни за свободу и независимость Украины... Вечная память и вечная слава Героям", - говорится в сообщении.

Генерал завершил обращение благодарностью живым защитникам: "Спасибо каждому воину Сухопутных войск за служение Украинскому народу, стойкость и веру в нашу Победу. За то, что держите нашу землю".