Сьогодні в Україні відзначають День Сухопутних військ ЗСУ: що відомо про свято

В Україні День Сухопутних військ Збройних Сил України відзначають 12 грудня. В цей день вшановують механізовані, танкові та ракетні війська, артилерію, армійську авіацію, частини протиповітряної оборони та спеціальні війська.

Як в Україні з’явився День Сухопутних військ ЗСУ - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

День Сухопутних військ України - це державне свято, яке було встановлено в Україні "…ураховуючи заслуги Сухопутних військ України як найчисленнішого виду Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави…" Зокрема, згідно з указом президента України "Про День Сухопутних військ України" від 18 жовтня 1997 року.

Встановлене свято покликане вшанувати внесок українських військових у забезпечення обороноздатності країни. Цей день є визнанням відданості, хоробрості та професіоналізму Сухопутних військ Збройних Сил України.

Сухопутні війська Збройних Сил України - найчисленніший самостійний вид ЗСУ, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Наразі в Україні в Сухопутних військах служить близько 250 тисяч військовослужбовців.

Сучасні Сухопутні війська беруть початок від Армії Української Народної Республіки та Української Галицької Армії доби 1917-1922 років.

Нині, під час повномасштабної війни, ці воїни воюють у важких умовах та у безпосередній близькості до ворога. Подібно до своїх славетних попередників, сучасні українські військовослужбовці роблять свій вагомий внесок у збереження незалежної держави Україна.