Сирський про Бахмут: Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими фейками

Російська війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського в Telegram.

Він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на самих гарячих точках передової.

"Зустрівся з солдатами й командирами, що зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" та російських десантників. Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту", - написав Сирський.

Він підкреслив, що Збройні Сили України спростовують всі фейки та старання російських пропагандистів.

"Від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї нашої армії", - підкреслив він.