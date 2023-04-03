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Сырский о Бахмуте: Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми фейками

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 17:06
Сырский о Бахмуте: Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми фейками Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Наталья Кава

Российские войска слабеют, а потому для прикрытия своих поражений все чаще используют фейки о взятии Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.

Он рассказал, что держит постоянную связь с подразделениями, выполняющими задачи на самых горячих точках передовой.

"Встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости "вагнеровцев" и российских десантников. Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута", - написал Сырский.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины опровергают все фейки и усилия российских пропагандистов.

"От того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта, в своих окопах на передовой зависит движение вперед всей нашей армии", - подчеркнул он.

Напомним, руководитель Офиса президент Андрей Ермак также подтвердил, что украинские защитники продолжают удерживать оборону в Бахмуте.

Кроме того, украинские пограничники показали один из боев в Бахмуте и отметили, что продолжают находиться в городе.

В Минобороны отметили, что ситуация в Бахмуте очень напряженная , но оккупанты терпят большие потери.

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