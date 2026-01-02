"Антидроновий" захист посилено: Сирський розповів про підготовку міст до оборони

У 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився. Проведено великий обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram .

"Заслухав доповіді командувачів угруповань військ і голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту", - повідомив Сирський.

За його словами, вони детально обговорили, як облаштовані оборонні позиції, у якому стані перебуває "антидроновий" захист та наскільки підготовлені населені пункти до оборони.

Окрему увагу зосередили на проблемних питаннях і визначили конкретні кроки для їх вирішення.

Головнокомандувач наголосив, що військовослужбовці інженерних військ Сил підтримки ЗСУ у взаємодії з місцевою владою та військовими адміністраціями фактично безперервно виконують критично важливі завдання.

Йдеться про створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій.

Сирський зазначив, що у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів та "антидронового" захисту покращився, а також виконано значний обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони.

Водночас ці заходи мають і надалі здійснюватися системно та послідовно.

Окремо він звернув увагу на досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, який, за його словами, доводить, що своєчасно та якісно збудовані фортифікації й інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу значних втрат на підступах і зірвати його плани навіть за чисельної переваги.