ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сирський: 1/6-1/7 бойових дій на фронті - наші наступальні або контрнаступальні дії

Понеділок 18 серпня 2025 10:55
UA EN RU
Сирський: 1/6-1/7 бойових дій на фронті - наші наступальні або контрнаступальні дії
Автор: Ірина Глухова

Українська армія не перебуває у пасивній обороні, а постійно поєднує захист із активними наступальними діями. Приблизно 1/6-1/7 усіх бойових зіткнень на фронті - це операції ЗСУ з наступу або контрнаступу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Ми дотримуємося принципу ніколи не вставати в пасивну оборону. Наша оборона активна. Якщо взяти статистику бойових дій за останній період, то фактично 1/6–1/7 всіх бойових дій, які відбуваються на фронті - це наші наступальні або контрнаступальні дії", - сказав він.

Сирський підкреслив, що першими у таких діях діють штурмові підрозділи та десантно-штурмові війська, які постійно ламають плани ворога і завдають йому значних втрат.

Він також навів приклад оборони Покровська, наголосивши, що хоча російська армія розраховувала захопити місто ще восени минулого року, українські військові продовжують тримати позиції.

"Якщо порахувати, скільки ворог втратив у боях на цій ділянці, то думаю, що цілі поля будуть покриті тілами його військових. Така ціна кожного метра нашої землі", - додав головком.

За його словами, українська армія й надалі дотримуватиметься тактики активної оборони, однак деталі майбутніх дій не розкриваються.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, на сьогодні найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський. За останніми даними Генштабу ЗСУ, протягом доби українські воїни відбили 58 наступальних штурмові противника на цьому напрямку.

Як зазначив Сирський, на Покровському напрямку російська армія застосовує тактику так званих "тисячі порізів", коли невеликі штурмові групи на широкому фронті намагаються проривати оборону.

За словами головкома, основна мета противника - охопити Покровську агломерацію з півночі та півдня, сформувавши своєрідні "лещата".

Варто додати, доступ до Покровська заблокований обстрілами, і це не дозволяє доставляти туди гуманітарну та медичну допомогу.

Раніше росіяни поширили інформацію щодо начебто оточення українських підрозділів у Покровську. Генштаб ЗСУ спростував це.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Сирський Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія