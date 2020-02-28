В сирийском Идлибе погибли более 20 турецких солдат

В сирийском городе Идлиб погибли по меньшей мере 22 турецких солдата в результате авиаудара сирийскими "режимными силами". Об этом передает BBC.

По словам губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана, еще несколько человек получили серьезные ранения вследствие атаки.

Как стало известно, после авиаудара сил правительства Сирии в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности.

Президент Турции хочет, чтобы сирийские силы отступили с позиций, где Турция установила военные наблюдательные посты. Он угрожал напасть на сирийские правительственные силы, если они не остановят свое продвижение.

Напомним, утром 27 февраля турецкие СМИ сообщили о гибели военнослужащих Вооруженных сил Турции на севере Сирии. Сообщалось, что в результате авиаудара по Идлибу погибли двое турецких военных, еще 2 - получили ранения.

Ранее, 20 февраля Турция начала очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако сирийский президент заявил, что его военные в Сирии не прекратят наступление на Идлиб, пока не добьются полной победы.