Сирійського диктатора Башара Асада засудили до страти, але є нюанс

Судді розглядали дії Асада та його брата в контексті 14 років сирійського конфлікту.

"Башар Асад використовував державні установи для скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - заявив суддя Фахареддін аль-Ар’ян під час судового засідання.

Окрім того, зазначається, що у цій справі до смертної кари було засуджено двоюрідного брата Асада по материнській лінії Атефа Наджиба. Його визнали винним у керівництві репресіями в південній провінції Дер"а, які призвели до повстання, а згодом - і до громадянської війни.

Під посиленою охороною Наджиб стояв у клітці у формі в’язня, поки суддя зачитував вирок. Натовп людей зібрався біля будівлі суду в центрі Дамаска, щоб почути рішення суду.

Важливо зазначити, що двоюрідний брат Асада - колишній бригадний генерал сирійської армії.

Чому вирок Асаду поки не зможуть виконати?

Річ у тім, що сирійський диктатор та його брат Махер втекли до Росії після падіння уряду в грудні 2024 року. Саме в країні-агресорці вони отримали політичний притулок.

Нова влада Сирії закликала офіційну Москву видати Асадів, однак Кремль не збирається виконувати це прохання.

"Махер Асад був колишнім командиром 4-ї бронетанкової дивізії сирійської армії, яку активісти сирійської опозиції звинувачують у вбивствах, катуваннях, вимаганні та торгівлі наркотиками, а також у керуванні власними центрами утримання під вартою", - йдеться в матеріалі.

Що стосується Наджиба, то його пізніше затримали. Він є одним із найвищих посадовців колишнього режиму, яких притягнули до суду.