Сирийского диктатора Башара Асада приговорили к смертной казни, но есть нюанс

Судьи рассматривали действия Асада и его брата в контексте 14 лет сирийского конфликта.

"Башар Асад использовал государственные учреждения для совершения военных преступлений и преступлений против человечности", - заявил судья Фахареддин аль-Арьян во время судебного заседания.

Кроме того, указано, что по этому делу к смертной казни был приговорён двоюродный брат Асада по материнской линии Атеф Наджиб. Его признали виновным в руководстве репрессиями в южной провинции Деръа, которые привели к восстанию, а впоследствии и к гражданской войне.

Под усиленной охраной Наджиб стоял в клетке в форме заключенного, пока судья зачитывал приговор. Толпа людей собралась у здания суда в центре Дамаска, чтобы услышать решения суда.

Важно отметить, что двоюродный брат Асада - бывший бригадный генерал сирийской армии.

Почему приговор Асаду пока не смогут выполнить?

Дело в том, что сирийский диктатор и его брат Махер сбежали в Россию после падения правительства в декабре 2024 года. Именно в стране-агрессорке они получили политическое убежище.

Новые власти Сирии призвали официальную Москву выдать Асадов, однако Кремль не собирается выполнять эту просьбу.

"Махер Асад был бывшим командиром 4-й бронетанковой дивизии сирийской армии, которую активисты сирийской оппозиции обвиняют в убийствах, пытках, вымогательстве и торговле наркотиками, а также в управлении собственными центрами содержания под стражей", - сказано в материале.

Что касается Наджиба, его позже задержали. Он является одним из самых высоких должностных лиц режима, привлеченных к суду.