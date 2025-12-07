Прихильники Асада з Росії планують повстання в Сирії, - Reuters

Прихильники колишнього президента Сирії Башара Асада, які втекли до Росії після його падіння, перераховують мільйони доларів потенційним бійцям, сподіваючись розпалити повстання проти нового уряду та повернути втрачений вплив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Reuters .

Як пише агентство, Башар А сад, який утік до Росії рік тому, здебільшого змирився з вигнанням у Москві. Але інші високопосадовці з його близького оточення, включаючи його брата, не змирилися з втратою влади.

Як з'ясували журналісти Reuters, двоє колись найближчих до Асада людей - генерал-майор Камаль Хассан та мільярдер Рамі Махлуф - змагаються у формуванні ополчення на узбережжі Сирії та в Лівані. За їхнім задумом, воно має бути сформоване з членів алавітської секти, яка давно пов'язана з родиною Асадів.

Загалом, ці двоє чоловіків та інші угруповання, що борються за владу, фінансують понад 50 тисяч бійців у надії завоювати їхню лояльність.

Однією з переваг для Хассана та Махлуфа є контроль над мережею з 14 підземних командних кімнат, побудованих навколо узбережжя Сирії наприкінці правління Асада, а також схованки зі зброєю. Два офіцери та сирійський регіональний губернатор підтвердили існування цих прихованих кімнат.

Хассан, який був начальником військової розвідки Асада, постійно телефонує та надсилає голосові повідомлення командирам і радникам.

Махлуф, двоюрідний брат Асада, колись використовував свою бізнес-імперію для фінансування диктатора під час громадянської війни, але потім посварився зі своїми впливовішими родичами та багато років провів під домашнім арештом. Тепер у розмовах та повідомленнях він зображує себе як месіанську фігуру, яка повернеться до влади після початку "апокаліптичної фінальної битви".

Утім, зазначає Reuters, схоже, що вигнанці ще не мобілізували жодних сил. Крім того, багато алавітів у Сирії не довіряють колишнім соратникам Асада.

Щоб протистояти змовникам, новий уряд Сирії залучає ще одного колишнього прихильника Асада – друга дитинства нового президента Ахмеда аш-Шараа Халеда аль-Ахмада. Він був лідером воєнізованих формувань Асада, але після того, як диктатор відвернувся від нього, перейшов на бік нової влади. Його завдання - переконати колишніх солдатів та цивільних осіб-алавітів, що їхнє майбутнє з новою Сирією.

Деталі розслідування базуються на інтерв'ю з 48 людьми, які безпосередньо знайомі з планами потенційних повстанців. Усі вони говорили на умовах анонімності.