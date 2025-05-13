Сирійський лідер може запропонувати Трампу "українську" угоду про надра, - ЗМІ

Сирійський лідер Ахмед аль-Шараа може запропонувати Вашингтону надати доступ американським компаніям до нафтових та газових родовищ країни, "надихнувшись" нещодавньою угодою між Україною та США щодо копалин.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters та The Times .

Влада Сирії готує пропозиції Вашингтону

За даними західних ЗМІ, лідер Сирії також може запропонувати спорудити у Дамаску "вежу Трампа" на честь президента США.

Крім того, до стратегічного плану аль-Шараа приписують можливість докласти більше зусиль для розрядки напруженості з Ізраїлем.

Як розповіли Reuters кілька джерел, знайомих з ситуацією, такі пропозиції є частиною намірів сирійського лідера для спроби провести віч-на-віч з американським президентом Дональдом Трампом під час його поїздки на Близький Схід.

Вказується, що 30 квітня американський протрампівський активіст Джонатан Басс зустрічався з Шараа протягом чотирьох годин у Дамаску, і разом із сирійськими активістами та представниками арабських держав Перської затоки намагався організувати "знакову - хоча й малоймовірну" стріч між двома лідерами цього тижня.

Зусилля Дамаска для послаблення санкцій США

Такі зусилля відбуваються на тлі спроб Дамаска виконати умови, висунуті Вашингтоном для зняття санкцій США. Чинні обмеження тримають Сирію відрізаною від світової фінансової системи, та роблять економічне відновлення надзвичайно складним після 14 років ​​війни.

У понеділок Трамп заявив про можливість послабити американські санкції з Сирії у відповідь на запит свого турецького колеги Реджепа Ердогана, який підтримує сирійського лідера.

Тут варто зазначити, що Шараа досі значиться для США як терорист через своє минуле, пов'язане з "Аль-Каїдою". Він також провів 5 років у американському ув'язненні.

За словами Басса, сирійський лідер "хоче ділової угоди щодо майбутнього своєї країни". Він також розповів, що така угода може охоплювати використання енергії, співпрацю проти Ірану та взаємодію з Ізраїлем.

"Він сказав мені, що хоче Трамп-тауер у Дамаску. Він хоче миру зі своїми сусідами. Те, що він мені сказав, добре для регіону, добре для Ізраїлю", - каже Басс.

Сирійські чиновники та представники Білого дому не відповіли на прохання західних ЗМІ прокоментувати таку можливість.

Як звертає увагу Reuters, у неділю Шараа розмовляв із фактичним правителем Саудівської Аравії принцем Мохаммедом бін Салманом. І джерело, близьке до сирійського лідера, розповіло, що зустріч Трампа і Шараа "залишається можливою" в Саудівській Аравії.

Позиція США щодо санкції проти Сирії

Минулого місяця Вашингтон заявив, що вважає кроки, вжиті Дамаском, недостатніми для зняття санкцій, зокрема щодо вимоги США усунути іноземних бойовиків із керівних постів в армії, передають західні ЗМІ.

Нещодавно речник Ради національної безпеки Білого дому Джеймс Хьюітт заявив, що дії тимчасової влади Сирії визначатимуть майбутню підтримку США або можливе послаблення санкцій.

ЗМІ розкрили інші можливі кроки Дамаска

Джерела The Times в службах безпеки розповіли, що Шараа може запропонувати американській сторони розпочати переговори про приєднання до пакета домовленостей щодо нормалізації відносин арабських країн з Ізраїлем, уже підписаних ОАЕ та Бахрейном.

За даними британської газети, сирійський лідер також може погодитися на створення у країні "демілітаризованої зони", або дозволити Ізраїлю зберегти безпекову присутність на південному заході Сирії.