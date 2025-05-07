Макрон пообіцяв сирійському лідеру поступове скасування санкцій ЄС
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв сирійському лідеру Ахмеду аль-Шараа поступове зняття санкцій ЄС. Також він планує переконати США зробити те ж саме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зустрічаючись сьогодні у Парижі з тимчасовим президентом Ахмедом аль-Шараа, Макрон заявив, що прагнутиме поступового скасування санкцій ЄС щодо Сирії. Однак для цього вона має виконати обов'язкову умову - рухатися тим же політичним шляхом, що й зараз.
Також президент Франції пообіцяв докласти зусиль, щоб вплинути на позицію Сполучених Штатів щодо Сирії, аби ті теж почали зменшувати санкційний тиск на країну.
"Я сказав президенту, що якщо він продовжить йти цим шляхом, ми зробимо те ж саме. Спочатку поступово знімемо європейські санкції, а потім будемо лобіювати наших американських партнерів, щоб вони також підтримали це питання", - розповів Макрон.
Зміна режиму в Сирії
Нагадаємо, у грудні в Сирії бойовики ісламського руху "Хайят Тахрір аш-Шам" захопили ключові міста країни та столицю Дамаск, а диктатор Башар Асада з родиною втік до Росії.
У січні Ахмед аль-Шараа був призначений тимчасовим президентом і пообіцяв сформувати інклюзивний перехідний уряд, що розбудує зруйновані державні інститути Сирії та керуватиме країною до виборів.
Вплив Ірану та Росії в Сирії суттєво послабився після того, як війська під проводом Ахмеда аль-Шараа усунули багаторічного диктатора Башара Асада у грудні. Попри статус тимчасового президента, Шараа активно звертається до Заходу. В Європі це розглядають як шанс стабілізувати регіон, томі підгримують нову владу.
Американські санкції
Проте адміністрація Трампа досі утримує санкції проти Сирії, введені за Асада, і не поспішає визнавати нову владу.
"Ми дуже обережно підходимо до ситуації в Сирії. Доки Шараа не доведе, що очистив уряд від іноземних ісламістських бойовиків і залишків “Аль-Каїди”, та не зуміє об'єднати релігійні меншини", - заявили в адміністрації Трампа.
Американська делегація нещодавно вручила міністру закордонних справ Сирії перелік із восьми "кроків довіри" для часткового зняття санкцій.
Окрім того, президент Дональд Трамп обмірковує скорочення "до мінімуму" американських військ у Сирії, що непокоїть союзників США у Європі.
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