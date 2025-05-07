Макрон пообіцяв сирійському лідеру поступове скасування санкцій ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв сирійському лідеру Ахмеду аль-Шараа поступове зняття санкцій ЄС. Також він планує переконати США зробити те ж саме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зустрічаючись сьогодні у Парижі з тимчасовим президентом Ахмедом аль-Шараа, Макрон заявив, що прагнутиме поступового скасування санкцій ЄС щодо Сирії. Однак для цього вона має виконати обов'язкову умову - рухатися тим же політичним шляхом, що й зараз. Також президент Франції пообіцяв докласти зусиль, щоб вплинути на позицію Сполучених Штатів щодо Сирії, аби ті теж почали зменшувати санкційний тиск на країну. "Я сказав президенту, що якщо він продовжить йти цим шляхом, ми зробимо те ж саме. Спочатку поступово знімемо європейські санкції, а потім будемо лобіювати наших американських партнерів, щоб вони також підтримали це питання", - розповів Макрон.