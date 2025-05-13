Сирийский лидер может предложить Трампу "украинское" соглашение о недрах, - СМИ

Сирийский лидер Ахмед аль-Шараа может предложить Вашингтону предоставить доступ американским компаниям к нефтяным и газовым месторождениям страны, "вдохновившись" недавним соглашением между Украиной и США по ископаемым.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters и The Times .

Власти Сирии готовят предложения Вашингтону

По данным западных СМИ, лидер Сирии также может предложить построить в Дамаске "башню Трампа" в честь президента США.

Кроме того, к стратегическому плану аль-Шараа приписывают возможность приложить больше усилий для разрядки напряженности с Израилем.

Как рассказали Reuters несколько источников, знакомых с ситуацией, такие предложения являются частью намерений сирийского лидера для попытки провести тет-а-тет с американским президентом Дональдом Трампом во время его поездки на Ближний Восток.

Указывается, что 30 апреля американский протрамповский активист Джонатан Басс встречался с Шараа в течение четырех часов в Дамаске, и вместе с сирийскими активистами и представителями арабских государств Персидского залива пытался организовать "знаковую - хотя и маловероятную" встречу между двумя лидерами на этой неделе.

Усилия Дамаска для ослабления санкций США

Такие усилия происходят на фоне попыток Дамаска выполнить условия, выдвинутые Вашингтоном для снятия санкций США. Действующие ограничения держат Сирию отрезанной от мировой финансовой системы, и делают экономическое восстановление чрезвычайно сложным после 14 лет войны.

В понедельник Трамп заявил о возможности ослабить американские санкции по Сирии в ответ на запрос своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана, который поддерживает сирийского лидера.

Здесь стоит отметить, что Шараа до сих пор значится для США как террорист из-за своего прошлого, связанного с "Аль-Каидой". Он также провел 5 лет в американском заключении.

По словам Басса, сирийский лидер "хочет деловой сделки относительно будущего своей страны". Он также рассказал, что такое соглашение может охватывать использование энергии, сотрудничество против Ирана и взаимодействие с Израилем.

"Он сказал мне, что хочет Трамп-тауэр в Дамаске. Он хочет мира со своими соседями. То, что он мне сказал, хорошо для региона, хорошо для Израиля", - говорит Басс.

Сирийские чиновники и представители Белого дома не ответили на просьбу западных СМИ прокомментировать такую возможность.

Как обращает внимание Reuters, в воскресенье Шараа разговаривал с фактическим правителем Саудовской Аравии принцем Мохаммедом бин Салманом. И источник, близкий к сирийскому лидеру, рассказал, что встреча Трампа и Шараа "остается возможной" в Саудовской Аравии.

Позиция США по санкциям против Сирии

В прошлом месяце Вашингтон заявил, что считает шаги, предпринятые Дамаском, недостаточными для снятия санкций, в частности относительно требования США устранить иностранных боевиков с руководящих постов в армии, передают западные СМИ.

Недавно представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт заявил, что действия временных властей Сирии будут определять будущую поддержку США или возможное ослабление санкций.

СМИ раскрыли другие возможные шаги Дамаска

Источники The Times в службах безопасности рассказали, что Шараа может предложить американской стороне начать переговоры о присоединении к пакету договоренностей по нормализации отношений арабских стран с Израилем, уже подписанных ОАЭ и Бахрейном.

По данным британской газеты, сирийский лидер также может согласиться на создание в стране "демилитаризованной зоны", или позволить Израилю сохранить присутствие по безопасности на юго-западе Сирии.