Сирийские курды призвали открыть гумкоридор для мирных жителей

Власти Сирии, возглавляемые курдами, призвали открыть гуманитарный коридор в районе пограничного города Рас эль-Айн. Об этом сообщает Reuters.

Курдские власти призвали открыть коридор для эвакуации погибших и раненых мирных жителей из города Рас-эль-Айн, в который вторглись турецкие войска.

"Призываем международное сообщество, правозащитников, Лигу арабских государств, РФ и международную коалицию немедленно вмешаться и открыть безопасный гуманитарный коридор для эвакуации погибших и раненых мирных жителей, оказавшихся в осаде в Рас эль-Айне, и остановить агрессию во избежание резни и геноцида в отношении мирных жителей", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за военной операции Турции в северо-восточной части Сирии более 130 тыс. человек покинули приграничный регион. Всего в результате военного конфликта в Сирии гуманитарной помощи будут нуждаться около 400 тыс. человек, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Также РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп назвал курдов большей угрозой, чем террористическую организацию ИГИЛ. Ранее США поддерживали курдов в борьбе с "Исламским государством".