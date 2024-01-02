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Сирійські бойовики обстріляли ізраїльські поселення. ЦАХАЛ вдарив у відповідь

Вівторок 02 січня 2024 03:50
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Сирійські бойовики обстріляли ізраїльські поселення. ЦАХАЛ вдарив у відповідь Фото: Ізраїль та сирійські бойовики обмінялися ударами (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Бойовики в Сирії обстріляли снарядами ізраїльські поселення на Голанських висотах. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відреагувала ударами у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Зазначається, що сільськогосподарські угіддя в провінції Дараа, що межує з Голанськими висотами, постраждали від ізраїльського артилерійського обстрілу.

Стверджується, що атака сталася у відповідь на запуск чотирьох ракет із Сирії в бік двох ізраїльських поселень на Голанських висотах. Сирійські ракети впали поблизу населених пунктів Еліад і Авней-Етан.

Сирійська обсерваторія з прав людини, британська організація, що спостерігає за війною, заявила, що підтримувані Іраном групи бойовиків випустили ракети в бік Голанських висот, викликавши ізраїльський артилерійський вогонь у відповідь в басейні Ярмук.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.

Згодом прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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ХАМАС Ізраїль Війна в Сирії
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