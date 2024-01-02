Сирийские боевики обстреляли израильские поселения. ЦАХАЛ ударил в ответ

Боевики в Сирии обстреляли снарядами израильские поселения на Голанских высотах. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отреагировала ответными ударами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Отмечается, что сельскохозяйственные угодья в граничащей с Голанскими высотами провинции Дараа пострадали от израильского артиллерийского обстрела.

Утверждается, что атака произошла в ответ на запуск четырех ракет из Сирии в сторону двух израильских поселений на Голанских высотах. Сирийские ракеты упали вблизи населенных пунктов Элиад и Авней-Этан.

Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за войной британская организация заявила, что поддерживаемые Ираном группы боевиков выпустили ракеты в сторону Голанских высот, вызвав израильский артиллерийский огонь в ответ в бассейне Ярмук.

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

Впоследствии премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.