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Сирийская оппозиция осудила вето Китая и РФ на резолюцию по Идлибу

Новости » Политика    20.09.2019 - 10:44
Сирийская оппозиция осудила вето Китая и РФ на резолюцию по Идлибу
Фото: заседание Совбеза ООН (unmultimedia.org)

Оппозиция призвала защитить население Сирии

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирия осудила вето Российской Федерации и Китая на резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении огня в провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Анадолу.

Оппозиция обвинила Россию и Китай в попытках скрыть военные преступления президента Сирии Башара Асада. В оппозиции подчеркнули, что блокирование резолюции не снимет ответственности за войну в Сирии.

"Вето свидетельствует о том, что Россия и Китай пытаются прикрыть военные преступления режима Асада против человечности. Применение вето не снимет ответственности с мирового сообщества за трагедию сирийского народа", - говорится в заявлении.

Кроме того, в документе сирийская оппозиция призвала международное сообщество защитить жителей Сирии.

Напомним, в четверг, 19 сентября, Россия и Китай на заседание Совета безопасности ООН заблокировали резолюцию по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Также Совбез ООН не принял резолюцию по Идлибу, которая была предложена Россией и Китаем.

РБК-Украина писало, что новый саммит по урегулированию ситуации в Идлибе может состояться в октябре. При этом Турция опасается, что есть высокий уровень вероятности срыва мирного урегулирования.

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