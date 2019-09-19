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В ООН заблокировали резолюции о прекращении огня в Идлибе

Новости » В мире    19.09.2019 - 22:09
В ООН заблокировали резолюции о прекращении огня в Идлибе

Идлиб является единой провинцией, которая находится под контролем боевиков

Совет безопасности ООН в четверг заблокировал оба проекта резолюций об урегулировании ситуации в сирийском городе Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, первоначально не был принят проект, предложенный Германией, Бельгией и Кувейтом. Против него проголосовали два постоянных члена СБ ООН - Россия и КНР. Позже члены также отклонили российско-китайскую резолюцию.

Отметим, Идлиб является единственной сирийской провинцией, которая все еще находится под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований.

Напомним, ранее сообщалось, что новый саммит по урегулированию ситуации в Идлибе может состояться в октябре. При этом одна из сторон опасается, что есть высокий уровень вероятности срыва мирного урегулирования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия, Турция и Иран будут координировать стабилизацию ситуации в Сирии. Они намерены координировать инициативы по организации международных конференций по гуманитарному содействию Сирии и по возвращению на родину сирийских беженцев.

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