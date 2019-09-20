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Сирійська опозиція засудила вето Китаю та РФ на резолюцію щодо Ідлібу

Новини » Політика    20.09.2019 - 10:44
Сирійська опозиція засудила вето Китаю та РФ на резолюцію щодо Ідлібу
Фото: засідання Радбезу ООН (unmultimedia.org)

Опозиція закликала захистити населення Сирії

Національна коаліція опозиційних та революційних сил Сирія засудила вето Російської Федерації та Китаю на резолюцію Ради безпеки ООН про припинення вогню в провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Анадолу.

Опозиція звинуватила Росію та Китай в намаганнях приховати військові злочини президента Сирії Башара Асада. В опозиції наголосили, що блокування резолюції не зніме відповідальності за війну в Сирії.

"Вето свідчить про те, що Росія і Китай намагаються прикрити воєнні злочини режиму Асада проти людяності. Застосування вето не зніме відповідальності з світової спільноти за трагедію сирійського народу", - йдеться в заяві.

Крім того, в документі сирійська опозиція закликала міжнародну спільноті захистити жителів Сирії.

Нагадаємо, у четвер, 19 вересня, Росія та Китай на засідання Ради безпеки ООН заблокували резолюцію щодо врегулювання ситуації в сирійській провінції Ідліб. Також Радбез ООН не прийняв резолюцію щодо Ідлібу, яка була запропонована Росією та Китаєм.

РБК-Україна писало, що новий саміт з питань врегулюванню ситуації в Ідлібі може відбутися в жовтні. При цьому Туреччина побоюється, що є високий рівень ймовірності зриву мирного врегулювання.

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