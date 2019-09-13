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Новый саммит по урегулированию ситуации в Идлибе может состояться в октябре

Новости » Политика    13.09.2019 - 23:52
Новый саммит по урегулированию ситуации в Идлибе может состояться в октябре
Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Эрдоган опасается срыва процесса мирного урегулирования в Сирии

Новый саммит при участии Турции, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе может пройти в начале октябре. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Эрдоган также отметил, что опасается нового притока беженцев и срыва процесса мирного урегулирования.

"Мы рассматриваем нападения на гражданских лиц в Идлибе как риск нового притока беженцев и срыва процесса политического урегулирования", - подчеркнул он.

Ранее Эрдоган пригрозил Европе открытием границ с сирийскими беженцами. По словам турецкого президента, это будет сделано, если в ближайшее время в Сирии для них не будет создана безопасная зона.

Напомним, в Сирии 12 сентября нанесли авиаудары по югу сирийского района Идлиб впервые с объявления перемирия 31 августа. Правительственные военные самолеты подвергли бомбардировке сельскую местность на юге Идлиба, в том числе город Маарат-ан-Нуман.

В то же время в ООН подозревают США и Россию в совершение военных преступлений в Сирии, в частности из-за того, что их воздушные удары привели к большому числу жертв среди мирного населения.

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Новости Украины перемириеРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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