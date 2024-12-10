У Сирії призначили голову перехідного уряду

Як пише видання, Аль-Башир має тісні зв'язки з "Хайат Тахрір аш-Шам" - повстанською військовою коаліцією, яка очолила захоплення Дамаска.

BBC, своєю чергою, розповідає, що новоспечений тимчасовий голова уряду також керував створеною повстанцями адміністрацією, яка контролює райони на північному заході Сирії.

Падіння режиму у Сирії

У листопаді у Сирії розпочались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада. Як стверджували в угрупованні, метою повстанців було повалення режиму Башира Асада. Тим часом диктатор вже втік до Москви.

Як розповідає Reuters, Туреччина заздалегідь знала про плани повстанців щодо повалення режиму Асада.

Детально про розвиток подій у країні - у матеріалі РБК-Україна.