В Сирии назначили главу переходного правительства

Мохаммеда аль-Башира назначили временным премьер-министром Сирии. Он будет возглавлять переходное правительство до 1 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

Как пишет издание, Аль-Башир имеет тесные связи с "Хайат Тахрир аш-Шам" - повстанческой военной коалицией, которая возглавила захват Дамаска.

BBC, в свою очередь, рассказывает, что временный глава правительства также руководил созданной повстанцами администрацией, которая контролирует районы на северо-западе Сирии.

Падение режима в Сирии

В ноябре в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада. Как утверждали в группировке, целью повстанцев было свержение режима Башира Асада. Между тем диктатор уже сбежал в Москву.

Как рассказывает Reuters, Турция заранее знала о планах повстанцев по свержению режима Асада.

Подробно о развитии событий в стране - в материале РБК-Украина.