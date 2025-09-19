UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Сирії ліквідовано топ-бойовика ІДІЛ, який готував атаку на США

Ілюстративне фото: американські військові провели рейд у Сирії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські військові під час рейду ліквідували в Сирії планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ Омара Абдула Кадера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі X.

Як зазначили в Центральному командуванні, Омар Абдул Кадер "становив пряму загрозу США". Він був високопоставленим бойовиком ІДІЛ, який намагався організувати атаку на США.

Ліквідація такого бойовика порушує здатність терористичної організації планувати і проводити нові теракти, що загрожують американцям і партнерам США.

"Ми не відступимо в нашій боротьбі проти терористів, які прагнуть атакувати Сполучені Штати, наші сили, а також союзників і партнерів за кордоном. Я високо оцінюю зусилля наших досвідчених військовослужбовців і всіх, хто підтримав їх під час цієї операції", - зазначив адмірал Бред Купер, командувач CENTCOM.

Ліквідація старшого ватажка ІДІЛ

Нагадаємо, 25 липня Центральне командування США повідомило, що американські військові провели рейд у сирійській провінції Алеппо.

Під час операції їм вдалося ліквідувати старшого ватажка ІДІЛ Дійю Зауба Мусліх аль-Хардані.

Також військові ліквідували двох дорослих синів бойовика - Абдаллу Зія аль-Хардані та Абду ар-Рахман Зія Зауба аль-Хардані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІДІЛВійна в Сирії