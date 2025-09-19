RU

В Сирии ликвидирован топ-боевик ИГИЛ, который готовил атаку на США

Иллюстративное фото: американские военные провели рейд в Сирии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские военные в ходе рейда ликвидировали в Сирии планировщика внешних операций ИГИЛ Омара Абдула Кадера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

Как отметили в Центральном командовании, Омар Абдул Кадер "представлял прямую угрозу США". Он был высокопоставленным боевиком ИГИЛ, который пытался организовать атаку на США. 

Ликвидация такого боевика нарушает способность террористической организации планировать и проводить новые теракты, угрожающие американцам и партнерам США.

"Мы не отступим в нашей борьбе против террористов, которые стремятся атаковать Соединенные Штаты, наши силы, а также союзников и партнеров за рубежом. Я высоко оцениваю усилия наших опытных военнослужащих и всех, кто поддержал их во время этой операции", - отметил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM.

Ликвидация старшего главаря ИГИЛ

Напомним, 25 июля Центральное командование США сообщило, что американские военные провели рейд в сирийской провинции Алеппо.

В ходе операции им удалось ликвидировать старшего главаря ИГИЛ Дийю Зауба Муслих аль-Хардани.

Также военные ликвидировали двух взрослых сыновей боевика- Абдаллу Зия аль-Хардани и Абду ар-Рахман Зия Зауба аль-Хардани.

