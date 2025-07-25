США ліквідували в Сирії старшого ватажка ІДІЛ: деталі операції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне військове командування США в соцмережі X .

"Рано вранці в місті Ель-Баб, у провінції Алеппо, Сирія, сили Центрального командування США (CENTCOM) провели рейд, унаслідок якого ліквідували старшого ватажка ІДІЛ Дійю Заубу Мусліх аль-Гардані", - ідеться в повідомленні Центрального командування.

Там уточнили, що військові також ліквідували двох дорослих синів терориста - Абдаллу Зія аль-Хардані та Абду ар-Рахман Зія Зауба аль-Хардані.

"Ці представники ІДІЛ становили загрозу для сил США і коаліції, а також для нового сирійського уряду. На місці операції також перебували три жінки і троє дітей - ніхто з них не постраждав", - підкреслили американські військові.

Генерал Майкл Ерік Курилла, командувач Центрального командування ЗС США, пообіцяв, що США невпинно переслідуватимуть терористів ІДІЛ, у якій би точці світу вони не перебували.

"Терористи ІДІЛ не можуть почуватися в безпеці ні уві сні, ні в дії, ні в укритті", - наголосив він.

Хто такий Дійя Зауба Мусліх аль-Хардані

Варто зауважити, що наразі офіційна інформація про його статус всередині ІДІЛ обмежена. CENTCOM називає його "старшим ватажком" організації, проте не уточнює конкретну посаду або головну роль у структурі групи.