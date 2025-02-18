У Сирії атакована російська авіабаза Хмеймім

Зазначається, що авіабазу атакують ракети і безпілотники.

"Величезні вибухи після першого в історії Ізраїлю удару по російській авіабазі в Сирії", - йдеться у повідомленні Visegrád 24.

Російська протиповітряна оборона була активована, але не змогла перехопити ракети.

Паблік SyrianOSINT повідомляє про спроби перехопити безпілотники поки що невідомого походження. По цілях працює ППО аеродрому.

Паблік Syria News також повідомляє, що зенітні установки з російської бази в аеропорту Хмеймім ведуть боротьбу з безпілотниками невідомого походження в небі над аеропортом.

Також є повідомлення про атаку безпілотників на сирійський військово-морський коледж у Джабле.