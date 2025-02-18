В Сирии атакована российская авиабаза Хмеймим

Отмечается, что авиабазу атакуют ракеты и беспилотники.

"Огромные взрывы после первого в истории Израиля удара по российской авиабазе в Сирии", - говорится в сообщении Visegrád 24.

Российская противовоздушная оборона была активирована, но не смогла перехватить ракеты.

Паблик SyrianOSINT сообщает о попытках перехватить беспилотники пока неизвестного происхождения. По целям работает ПВО аэродрома.

Паблик Syria News также сообщает, что зенитные установки с российской базы в аэропорту Хмеймим ведут борьбу с беспилотниками неизвестного происхождения в небе над аэропортом.

Также есть сообщения об атаке беспилотников на сирийский военно-морской колледж в Джабле.