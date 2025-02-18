В Сирии атакована российская авиабаза Хмеймим

Израиль ударил по складу оружия на российской авиабазе Хмеймим. Атака произошла через несколько минут после того, как иранский самолет разгрузил оружие для ливанской группировки "Хезболла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SyrianOSINT, а также российские и сирийские паблики.
Отмечается, что авиабазу атакуют ракеты и беспилотники.
"Огромные взрывы после первого в истории Израиля удара по российской авиабазе в Сирии", - говорится в сообщении Visegrád 24.
Российская противовоздушная оборона была активирована, но не смогла перехватить ракеты.
Паблик SyrianOSINT сообщает о попытках перехватить беспилотники пока неизвестного происхождения. По целям работает ПВО аэродрома.
Паблик Syria News также сообщает, что зенитные установки с российской базы в аэропорту Хмеймим ведут борьбу с беспилотниками неизвестного происхождения в небе над аэропортом.
Также есть сообщения об атаке беспилотников на сирийский военно-морской колледж в Джабле.
В начале декабря прошлого года боевики исламской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили большинство крупных городов в Сирии, а также столицу Дамаск. Президент страны Башар Асад бежал с семьей в Россию.
После смены власти, в Кремле заявили о намерениях сохранить свои военные базы в городах Хмеймим и Тартус.
На днях в проливе Ла-Манш были замечены российские корабли, вывозящие боеприпасы из Сирии.
Ранее Израиль уже атаковал дронами склад с боеприпасами возле авиабазы Хмеймим.
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