Сирия заявила об ударе Израиля по иранским позициям над Голанскими высотами

Сирийское государственное телевидение заявило, что Израиль в среду, 23 июля, нанес удар по стратегическому району на юге Сирии, возвышающемся над Голанскими высотами, где базируются ополченцы, поддерживаемые Ираном. как передает РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что удар был направлен в район Тель-Хараа, который долгое время был форпостом для российских войск, но позже был взят иранскими ополченцами.

Государственное информационное агентство SANA позже заявило, что ущерб был только материальным, и сослалось на последние израильские атаки в конце прошлого месяца, когда оно заявило, что его средства противовоздушной обороны отразили крупное нападение на некоторые из его аванпостов на окраинах столицы и провинции Хомс.

После того, как советники по национальной безопасности Израиля, США и России встретились в Израиле, где Вашингтон и Иерусалим потребовали, чтобы Москва обеспечила вывод иранских сил из региона, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал после трехсторонней встречи продолжать действовать против иранского укрепления в Сирии.

Напомним, 3 июня Израиль ударил ракетами по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс. По данным военного источника, сирийские ПВО смогли уничтожить две ракеты, однако остальные достигли цели.

Тель-Хараа - это стратегически расположенный район в южной провинции Дераа с видом на удерживаемые Израилем Голанские высоты. В течение многих лет он был главным российским военным радиолокационным форпостом, пока его не захватили повстанцы в 2014 году, прежде чем сирийская армия в прошлом году снова его захватила.

Зона стала целью израильских рейдов против ополченцев, поддерживаемых Тегераном, которые закрепились в южной части Сирии и на Голанских высотах вблизи границы с Израилем.

В прошлом месяце сирийская армия заявила, что сбила несколько израильских ракет, нацеленных на это место.