Сирія заявила про удар Ізраїлю по іранських позицій над Голанськими висотами

Сирійське державне телебачення заявило, що Ізраиль у середу, 23 липня, завдав удару по стратегічному району на півдні Сирії, що возвишений над Голанськими висотами, де базуються ополченці, підтримувані Іраном. як передає РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що удар був направлений в район Тель-Хараа, який довгий час був форпостом для російських військ, але пізніше був узятий іранськими ополченцями.

Державне інформаційне агентство SANA пізніше заявило, що збиток був тільки матеріальним, і послалося на останні ізраїльські атаки наприкінці минулого місяця, коли воно заявило, що його засоби протиповітряної оборони відбили великий напад на деякі з його аванпостов на околицях столиці і провінції Хомс.

Після того, як радники з питань національної безпеки Ізраїлю, США і Росії зустрілися в Ізраїлі, де Вашингтон і Єрусалим зажадали, щоб Москва забезпечила вивід іранських сил з регіону, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв після тристоронньої зустрічі продовжувати діяти проти іранського зміцнення в Сирії.

Нагадаємо, 3 червня Ізраїль вдарив ракетами з військового аеродрому T4 в сирійській провінції Хомс. За даними військового джерела, сирійські ППО змогли знищити дві ракети, проте інші досягли мети.

Тель-Хараа - це стратегічно розташований район в південній провінції Дераа з видом на утримувані Ізраїлем Голанські висоти. Протягом багатьох років він був головним російським військовим радіолокаційним форпостом, поки його не захопили повстанці в 2014 році, перш ніж сирійська армія в минулому році знову його відбила.

Зона стала ціллю ізраїльських рейдів проти ополченців, підтримуваних Тегераном, які закріпилися в південній частині Сирії і на Голанських висотах поблизу кордону з Ізраїлем.

У минулому місяці сирійська армія заявила, що збила кілька ізраїльських ракет, націлених на це місце.