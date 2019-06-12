Сирия заявила о ракетной атаке со стороны Израиля

Иллюстративное фото (AP Photo/Ariel Schalit)

Атака произошла ночью 12 июня, ракеты были отражены системой ПВО

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 12 июня, отразили ракетную атаку со стороны Израиля на юге страны. Как передает РБК-Украина со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Сирийские власти утверждают, что ракеты были запущены именно со стороны Израиля. Отмечается, что обстрел пришелся на район Телль-эль-Хара в южной части Сирии.

SANA пишет, что атакой был нанесен материальный ущерб. Информации о жертвах на данный момент нет.

Напомним, недавно администрация президента США Дональда Трампа заявила, что США полностью поддерживают израильские авиаудары по Сирии. В частности, в администрации отметили, что "Соединенные Штаты будут поддерживать ракетные удары до тех пор, пока иранские силы, "Хезболла" и проиранские ополченцы действуют в стране".

Ранее сообщалось, что Израиль ударил ракетами по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс. Погиб один военнослужащий, несколько военных получили ранения. В результате обстрела были повреждены склад боеприпасов и еще несколько зданий.