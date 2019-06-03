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США поддержали авиаудары Израиля в Сирии

Новости » Политика    03.06.2019 - 05:42
США поддержали авиаудары Израиля в Сирии
Иллюстративное фото (Pixabay.com)

Соответствующее послание было передано властям РФ

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что США полностью поддерживают израильские авиаудары по Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Отмечается, что США будут поддерживать ракетные удары до тех пор, пока иранские силы, "Хезболла" и проиранские ополченцы действуют в стране. 

"Чиновники Госдепартамента и Белого дома несколько раз передавали послание россиянам за последние несколько месяцев. Более широкий месседж заключался в том, что выведение иранских и поддерживаемых Ираном сил из Сирии - это не только требование Израиля, но и США", -  говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Израиль ударил ракетами по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс. Погиб один военнослужащий, несколько военных получили ранения. В результате обстрела были повреждены склад боеприпасов и еще несколько зданий.

РБК-Украина писало, що 28 мая израильская армия обстреляла сирийские позиции противовоздушной обороны на обстрел израильского военного самолета.

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