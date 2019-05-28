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Израиль атаковал сирийские позиции ПВО

Новости » Происшествия    28.05.2019 - 00:17
Израиль атаковал сирийские позиции ПВО
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Армия Израиля заявила, что отвечала на обстрел своего военного самолета со стороны Сирии

Израильская армия обстреляла сирийские позиции противовоздушной обороны на обстрел израильского военного самолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что ранее в понедельник, 27 мая, сирийская зенитная система обстреляла самолет Армии обороны Израиля, когда он выполнял обычный полет в Израиле.

"В ответ мы нацелились на сирийскую пусковую установку, которая запустила ракету", - отмечает пресс-лужба израильской армии.

Также военные сообщили, что выпущенный по израильскому самолету снаряд приземлился на сирийской территории.

Израиль атаковал сирийские позиции ПВО

Напомним, недавно РБК-Украина сообщало, что в Сирии войска режима Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела провинции Идлиб.

Ранее Совет Евросоюза продлил действие санкций в отношении властей Сирии еще на один год, до 1 июня 2020 года. Санкции против сирийского режима и тех, кто его поддерживает, было решено продлить так, как в стране "продолжаются репрессии против гражданского населения". 

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