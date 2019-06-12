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Сирія заявила про ракетну атаку з боку Ізраїлю

Новини » Надзвичайні події    12.06.2019 - 04:33
Сирія заявила про ракетну атаку з боку Ізраїлю
Ілюстративне фото (AP Photo/Ariel Schalit)

Атака сталася вночі 12 червня, ракети були відбиті системою ППО

Сирійські засоби протиповітряної оборони (ППО) в ніч на середу, 12 червня, відобразили ракетну атаку з боку Ізраїлю на півдні країни. Як передає РБК-Україна з посиланням на сирійське агентство SANA.

Сирійські власті стверджують, що ракети були запущені з боку Ізраїлю. Відзначається, що обстріл припав на район Телль-ель-Хара в південній частині Сирії.

SANA пише, що атакою був завданий матеріальний збиток. Інформації про жертв наразі немає.

Нагадаємо, нещодавно адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що США повністю підтримують ізраїльські авіаудари Сирії. Зокрема, в адміністрації зазначили, що "Сполучені Штати будуть підтримувати ракетні удари доти, поки іранські сили, "Хезболла" і проіранські ополченці діють в країні".

Раніше повідомлялося, що Ізраїль вдарив ракетами по військовому аеродрому T4 в сирійській провінції Хомс. Загинув один військовослужбовець, кілька військових отримали поранення. В результаті обстрілу були пошкоджені склад боєприпасів і ще кілька будівель.

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