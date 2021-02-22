Сирия зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19

Российскую вакцину против коронавирус "Спутник V" зарегистрировали в Сирии. Регулятор разрешил ее применение на территории республики.

Об этом сообщает ТАСС.

"Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины "Спутник V" против коронавірусної инфекции и позволила ее применения на своей территории", - говорится в сообщении посольства Сирии в Москве.

В настоящее время Россия прорабатывает возможность прямых поставок в Дамаск вакцины "Спутник V".