Сирия зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19
Российскую вакцину против коронавирус "Спутник V" зарегистрировали в Сирии. Регулятор разрешил ее применение на территории республики.
Об этом сообщает ТАСС.
"Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины "Спутник V" против коронавірусної инфекции и позволила ее применения на своей территории", - говорится в сообщении посольства Сирии в Москве.
В настоящее время Россия прорабатывает возможность прямых поставок в Дамаск вакцины "Спутник V".
Напомним, власти Израиля согласились тайно закупить российский препарат "Спутник V". Этого потребовали сирийцы, которые удерживали гражданку Израиля.
Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что в стране одобрили применение вакцин против коронавируса компаний "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer. Вакцинация запланирована на начало марта.
Кроме того, в Черногории началась вакцинация российской вакциной от коронавируса. Первым дозу препарата получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане.