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Израиль согласился тайно закупить российскую COVID-вакцину из-за шантажа, - NYT

Новина українською → Иерусалим, Воскресенье 21 февраля 2021 15:17
Израиль согласился тайно закупить российскую COVID-вакцину из-за шантажа, - NYT Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти Израиля согласились тайно закупить российский препарат "Спутник V". Этого потребовали сирийцы, которые удерживали гражданку Израиля.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на чиновника, знакомого с ситуацией.

Издание пишет, что израильтянка была освобождена из-под стражи в Сирии после ареста за незаконный переход в Сирию. Сирия ее отпустила в рамках обмена пленными.

При этом издание The New York Times узнало, во время заключения соглашения был согласован еще один пункт: Израиль согласился купить неназванное количество доз российского препарата Sputnik V для Сирии.

Согласно соглашению, Израиль заплатит России за отправку Sputnik V режиму президента Сирии Башара Асада.

Таким образом, Израиль согласился профинансировать поставку российских вакцин против Covid-19 для Дамаска.

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что государство не собирается закупать и использовать российскую вакцину от коронавируса. Правительство считает ее распространение еще одной формой гибридного оружия.

Также сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц готов российской вакциной прививаться от коронавируса "Спутник V". В случае если ее одобрят в Европе.

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