Израиль согласился тайно закупить российскую COVID-вакцину из-за шантажа, - NYT

Об этом сообщает The New York Times , ссылаясь на чиновника, знакомого с ситуацией.

Издание пишет, что израильтянка была освобождена из-под стражи в Сирии после ареста за незаконный переход в Сирию. Сирия ее отпустила в рамках обмена пленными.

При этом издание The New York Times узнало, во время заключения соглашения был согласован еще один пункт: Израиль согласился купить неназванное количество доз российского препарата Sputnik V для Сирии.

Согласно соглашению, Израиль заплатит России за отправку Sputnik V режиму президента Сирии Башара Асада.

Таким образом, Израиль согласился профинансировать поставку российских вакцин против Covid-19 для Дамаска.