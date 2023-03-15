Сирія виступила з підтримкою Росії у війні проти України

Президент Сирії Башар Асад зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Заявив про підтримку Росії у війні проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Під час зустрічі Асад заявив про те, що Росія нібито бореться з "неонацистами й "старими нацистами", яких Захід прихистив й підтримує.
Зазначається, що Росія є головним "спонсором" Асада й має широку присутність в Сирії, де громадянська війна забрала життя майже 500 тисяч людей. За підтримки російських військових Асад зміг переломити хід громадянської війни, яка розпочалася у 2011 році як продемократичне повстання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон заявила про вічну підтримку КНДР Росії та вкотре засудила США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.