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Сирія виступила з підтримкою Росії у війні проти України

Фото: Башар Асад, президент Сирії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сирії Башар Асад зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Заявив про підтримку Росії у війні проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Під час зустрічі Асад заявив про те, що Росія нібито бореться з "неонацистами й "старими нацистами", яких Захід прихистив й підтримує.

Зазначається, що Росія є головним "спонсором" Асада й має широку присутність в Сирії, де громадянська війна забрала життя майже 500 тисяч людей. За підтримки російських військових Асад зміг переломити хід громадянської війни, яка розпочалася у 2011 році як продемократичне повстання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон заявила про вічну підтримку КНДР Росії та вкотре засудила США.

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