Сирія виступила з підтримкою Росії у війні проти України

Президент Сирії Башар Асад зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Заявив про підтримку Росії у війні проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Під час зустрічі Асад заявив про те, що Росія нібито бореться з "неонацистами й "старими нацистами", яких Захід прихистив й підтримує.

Зазначається, що Росія є головним "спонсором" Асада й має широку присутність в Сирії, де громадянська війна забрала життя майже 500 тисяч людей. За підтримки російських військових Асад зміг переломити хід громадянської війни, яка розпочалася у 2011 році як продемократичне повстання.