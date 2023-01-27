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Брати по тероризму. В КНДР заявили про бажання бути на одному полі бою з Росією

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П'ятниця 27 січня 2023 17:22
Брати по тероризму. В КНДР заявили про бажання бути на одному полі бою з Росією Фото: Кім Йо Чжон, перша заступниця завідувача відділу агітації і пропаганди Трудової партії Кореї (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон засудила допомогу США Україні та заявила про вічну підтримку КНДР Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство.

За словами Кім Йо Чжон, США й Захід нібито не мають права допомагати Україні, оскільки таким чином "руйнують мир у всьому світі, а також регіональну стабільність".

"Якими б злісними не були імперіалістичні союзники, вони ніколи не зможуть зламати героїчний дух російської армії і народу з його високим патріотизмом, впертістю і сильним духом", - заявила Кім Йо Чжон.

Водночас вона додала, що її країна спонсор-тероризму, буде вічним союзником для Росії й стоятиме з російськими окупантами "на одному полі бою".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у США є докази того, що КНДР поставляють зброю для ПВК "Вагнера".

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