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Сирия выступила с поддержкой России в войне против Украины

Фото: Башар Асад, президент Сирии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Сирии Башар Асад встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Заявил о поддержке России в войне против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Во время встречи Асад заявил о том, что Россия якобы борется с "неонацистами и "старыми нацистами", которых Запад приютил и поддерживает.

Отмечается, что Россия является главным спонсором Асада и имеет широкое присутствие в Сирии, где гражданская война унесла жизни почти 500 тысяч человек. При поддержке российских военных Асад смог переломить ход гражданской войны, начавшейся в 2011 году как продемократическое восстание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно сестра северокорейского диктатора Ким Йо Чжон заявила о вечной поддержке КНДР России и в очередной раз осудила США.

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