Сирія та Росія домовилися, що буде далі з російськими військовими базами

Згідно з заявою МЗС Сирії, угода стала результатом переговорів, які тривали півтора роки під керівництвом Міністерства закордонних справ та у справах емігрантів Сирії. Підписаний документ визначає майбутній статус російських об'єктів у Хмеймімі та Тартусі.

Зокрема, Сирія візьме на себе управління об'єктами, призначеними для цивільного використання, включаючи аеропорт Хмеймім та четвертий комерційний причал у порту Тартус. Це своє чергу дозволить поступово інтегрувати в громадянську адміністрацію країни.

Крім цього, сторони домовилися переглянути роль об'єктів, які використовуються зараз у військових цілях. Згідно з угодою, російські військові бази будуть перетворені на спільні навчально-тренувальні центри.

Також у документі встановлено крайній термін для завершення перехідного періоду, а саме - не більше трьох місяців, після чого нові правила набудуть чинності.

Сирійське МЗС назвало цю угоду найзначнішим моментом з початку переговорів близько 18 місяців тому, наголосивши, що вона відкриває шлях до нового етапу відносин між Сирією та Росією.