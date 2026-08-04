Сирія готова різко скоротити імпорт російської нафти, - Reuters

Сирія переслідує свої цілі у випадку відмови від російських енергоносіїв. Йдеться про зняття санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Cирія скоротить закупілю нафти РФ

Дамаск погодився різко скоротити імпорт російської нафти у межах переговорів зі США про скасування останнього великого санкційного акта щодо Сирії. Про це Reuters дізналося від трьох джерел, знайомих з ходом переговорів.

Подібне скорочення було б серйозним зрушенням в енергетичній політиці Сирії. Бо вона наразі критично залежить від російської нафти.

На думку експертів, це стане для США новим способом чинити тиск на економічний вплив Росії у країні.

Нафта в обмін на санкції

Сирійські чиновники кілька місяців заявляють США про готовність скоротити імпорт російської нафти.

Про це повідомили:

сирійське джерело, безпосередньо знайоме з перебігом переговорів,

американський чиновник,

ще одне джерело, поінформоване з цього питання.

Раніше Сирія вагалася щодо скорочення імпорту російської нафти.

"Заміна обсягів нафти РФ не може статися відразу без ризику дефіциту палива чи підвищення імпортних цін для Сирії", - сказав Наввар Сабан, сирійський аналітик з Арабського центру сучасних досліджень.

Представник Держдепартаменту США заявив, що Вашингтон "закликає Сирію до співпраці з перевіреними корпоративними партнерами - особливо з американськими фірмами - у процесі відновлення та реконструкції країни".

Та очікує, що Сирія дотримуватиметься санкцій США щодо Росії.

Проте він уточнив, що немає жодного зв'язку між зняттям із Сирії статусу країни, що перебуває під санкціями, та скороченням імпорту російської нафти.

Санкції США проти Сирії

Позначення SST, що діє з 1979 року, є єдиною великою міткою для санкцій, яка досі залишається в силі щодо Сирії. Всеосяжні санкції вже були зняті з країни після повалення диктатора Башара аль-Асада.

Під час обговорень Вашингтон запросив і отримав від Сирії зобов'язання різко скоротити імпорт російської нафти, повідомили американський чиновник та джерело, знайоме із ситуацією.

Чиновники США повідомили своїм дамаським колегам: припинення закупівель нафти РФ "підвищить шанси на швидке та безпроблемне скасування статусу наднизькотемпературної зони". Сирія відповіла, що у цьому випадку зможе створити розгалужену мережу енергопостачання, повідомило джерело.

Представник сирійської енергетичної галузі сказав агентству Reuters, що Дамаск вже шукає нових постачальників і очікуються "радикальні зміни".

Наприклад, французька нафтова компанія TotalEnergies у липні обговорювала з сирійською владою можливість підписання контракту на розвідку родовищ на шельфі. У червні Сирія уклала угоду з ConocoPhillips та Novaterra про відновлення видобутку газу.