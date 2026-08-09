Сирия и Россия договорились, что будет дальше с российскими военными базами

Согласно заявлению МИД Сирии, сделка стала результатом переговоров, которые длились полтора года под руководством Министерства иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии. Подписанный документ определяет будущий статус российских объектов в Хмеймиме и Тартусе.

В частности, Сирия возьмет на себя управление объектами, предназначенными для гражданского использования, включая аэропорт Хмеймим и четвертый коммерческий причал в порту Тартус. Это в свою очередь позволит постепенно интегрировать их в гражданскую администрацию страны.

Помимо этого, стороны договорились пересмотреть роль объектов, которые используются сейчас военных целях. Согласно сделке, российские военные базы будут преобразованы в совместные учебно-тренировочные центры.

Также в документе установлен крайний срок для завершения переходного периода, а именно - не более трех месяцев, после чего новые правила вступят в силу.

Сирийский МИД назвал эту сделку самым значительным моментом с начала переговоров около 18 месяцев назад, подчеркнув, что она открывает путь к новому этапу отношений между Сирией и Россией.