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Сирия и Россия договорились, что будет дальше с российскими военными базами

23:38 09.08.2026 Вс
2 мин
Как теперь будут использоваться российские объекты?
aimg Эдуард Ткач
Фото: переходный период будет не более трех месяцев (Getty Images)

Сирия и Россия подписали меморандум о реорганизации российского военного присутствия в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

Согласно заявлению МИД Сирии, сделка стала результатом переговоров, которые длились полтора года под руководством Министерства иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии. Подписанный документ определяет будущий статус российских объектов в Хмеймиме и Тартусе.

В частности, Сирия возьмет на себя управление объектами, предназначенными для гражданского использования, включая аэропорт Хмеймим и четвертый коммерческий причал в порту Тартус. Это в свою очередь позволит постепенно интегрировать их в гражданскую администрацию страны.

Помимо этого, стороны договорились пересмотреть роль объектов, которые используются сейчас военных целях. Согласно сделке, российские военные базы будут преобразованы в совместные учебно-тренировочные центры.

Также в документе установлен крайний срок для завершения переходного периода, а именно - не более трех месяцев, после чего новые правила вступят в силу.

Сирийский МИД назвал эту сделку самым значительным моментом с начала переговоров около 18 месяцев назад, подчеркнув, что она открывает путь к новому этапу отношений между Сирией и Россией.

Что еще важно знать

Напомним, 11 мая в Сирию с момента падения режима Асада прибыло российское грузовое судно "Спарта" в сопровождении военных кораблей. Это было первое подтверждение, что РФ возобновила военные поставки в эту страну.

Также мы мае была информация, что Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию. Однако на днях Reuters сообщило, что Сирия готова сократить импорт российский нефти. Цель такого возможно решения Дамаска - снять санкции с Сирии.

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