Сирия обстреляла турецкие города, есть жертвы

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В результате обстрелов погибли 6 человек, 65 получили ранения

"Сирийские демократические силы" (СДС) обстреляли пограничные с Сирией города Турции, погибли 6 человек, около 65 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что СДС совершили минометные и ракетные обстрелы турецких городов Акчакале, Джейланпынар и Нусайбин. Среди погибших - 9-месячный ребенок.

Как сообщили в министерстве обороны Турции после обстрела, турецкая армия обнаружила и уничтожила курдских боевиков, нацеленных на гражданских лиц.

Напомним, в среду, 9 октября, Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Главная цель операции - создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Спустя сутки президент Турции Раджеп Эрдоган заявил о 109 ликвидированных террористах.

В результате обстрелов турецкой армии в Сирии погибли как минимум 8 мирных жителей. Еще 20 получили ранения.

Также сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию к сдержанности в Сирии. Также не поддержал начало военной операции в Сирии и президент США Дональд Трамп.