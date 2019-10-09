ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Генсек НАТО призвал Турцию к сдержанности в Сирии

Новости » Политика    09.10.2019 - 22:55
Генсек НАТО призвал Турцию к сдержанности в Сирии
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Альянс призывает не допустить к дестабилизации обстановки в Сирии

Военная операция в Сирии, которую Турция начала в северо-восточной части соседней страны, должна быть сдержанной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Также генсек добавил, что крайне важно не допустить дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе. Вто же время, Столтенберг заявил, что у Турции есть "законное беспокойство в вопросах безопасности" из-за атак курдов.

"Я рассчитываю на то, что Турция будет действовать сдержанно и гарантировать, что любые действия, которые она может предпринять в северной Сирии, будут соразмерными и взвешенными", - сказал Столтенберг после того, как встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, обострить напряженность и повлечь еще большие человеческие страдания", - отметил он.

Напомним, во вторник, 8 октября, турецкий парламент принял решение о продлении военных операций в Сирии и Иране на один год. Согласно принятому документу, турецкие военные будут находиться в указанных странах до 30 октября 2020 года.

Также Франция, Великобритания и Германия планируют собрать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за начала военной операции в Сирии. Заседание может состояться в четверг, 10 октября.

Трамп раскритиковал начало военной операции Турции в Сирии Наступление Турции на Сирию угрожает возрождением ИГИЛ, - МИД Германии
Новости Украины НАТОТурцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь